Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Avustralya Merkez Bankası(RBA), 50 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 1.35'e yükseltti.

Böylece RBA son 3 toplantıda da faiz artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankadan kararla ilgili yapılan açıklamada, enflasyonun hedef seviyeye dönmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacağı belirtildi

DEVAM SİNYALİ

RBA, ayrıca "Gelecekteki faiz artırımlarını büyüklüğü ve zamanlaması veriler ve enflasyon, işgücü piyasası görünümüne yönelik değerlendirmeler belirleyecek" ifadeleriyle gelecek toplantılarda da faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini verdi.

Avustralya'da enflasyon martta yüzde 5.1 seviyesine yükseldi.