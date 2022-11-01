Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) piyasa beklentilerine paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece son 7 toplantısında toplamda 275 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu.

Son artırımla beraber politika faizi yüzde 2.85 ile 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

RBA'dan yapılan açıklamada faiz artırım kararının yüzde 2-3 aralığındaki enflasyon hedefine ulaşılması için alındığı, önümüzdeki dönemde de faiz artırımlarının devam etmesinin gerekebileceği belirtildi.

Ülkede yıllık enflasyon son olarak yüzde 6.1 olarak açıklanmıştı.