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Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 800'e çıktı. Ülkedeki toplam can kaybı, 888 oldu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı
AA

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, son 24 saatte 15 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulan eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatı kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan ve yürürlükteki sıkı tedbirlerin 19 Ekim'de gevşetileceği konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Başbakan Andrews, "Güvenli ve istikrarlı adımlar atabileceğiz. Victoria toplumu, bu zorluğun üstesinden çok iyi geldi ve biz sadece bunu görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- Victoria'da can kaybı 800'e çıktı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 888 kişiden 800'ünün, virüse yakalanan 27 bin 96 kişiden de 20 bin 184'ünün Victoria eyaletine kayıtlı olması, eyaleti, virüsün merkezi haline getiriş durumda.

Son dönenemlerde can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Avustralya genelindeki 468 aktif vakadan 378'i ile hastanelerde yatan Kovid-19'lu 55 hastadan 48'i yine Victoria eyaletinde kayıtlı.

İkinci dalganın kontrol altına alınması için sıkı tedbirlerin uygulandığı eyaletteki vaka sayılarında görülen düşüşün devam etmesi halinde, yürürlükteki yasakların 19 Ekim'de hafifletilmesi bekleniyor.

Eyaletteki yasaklar kapsamında, çalışanlar çalışma formu doldurarak işe giderken, alışveriş ve egzersizin eve 5 kilometre mesafede yapılması mecbur tutuluyor.

Bakım hizmeti dışında ev ziyareti yapılması yasaklanırken maske takmak şartıyla halka açık alanlarda, iki aileden toplam 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilmiş durumda.

Sıkı tedbirlere göre, kuralları ihlal edenlere 4 bin 957 Avustralya doları (yaklaşık 27 bin 400 lira) para cezası veriliyor.

- Yeni Zelanda'da 12 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki 5 bin 679 testin sonucuna göre, 10'u Hindistan, 1'i Amerika, 1'i de Filipinler'den olmak üzere ülkeye dönen 12 Yeni Zelandalıya daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Virüse yakalananların otelde karantinada olduğunu belirten Dr. McElnay, ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 53 olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1848 kişiden 1770'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.


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