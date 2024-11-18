Thorpe'un 21 Ekim'de Kral III. Charles'a yönelik "Burası senin toprağın değil!" sözleriyle tepki göstermesini kınayan karar tasarısı, Senatoda oylamaya sunuldu.

Sembolik karar tasarısı 12 "hayır", 46 "evet" oyu ile kabul edildi.

Thorpe'un Kral Charles'a yönelik ifadelerinin "saygısızca" olduğu kaydedilen kararda Aborjin kökenli senatörün, Parlamentonun kalan döneminde herhangi bir heyette temsilci olma hakkını kaybetmesi gerektiği belirtiliyor.

Thorpe, Senatonun kararının ardından basına yaptığı açıklamada, Kral Charles'ın Avustralya'ya tekrar gelmesi halinde yine aynısını yapacağını ifade ederek, "Bu ülkede sömürgeleştirmeye direneceğim. Bu toprakların gerçek egemenlerine bağlılık yemini ediyorum. İlk halklar gerçek egemenlerdir. Rastgele bir kral gelip egemen olduğunu söyleyemez." dedi. REKLAM Senatonun karar tasarısı, sembolik özellik taşıyor.