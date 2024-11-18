Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avustralya Senatosu, Aborjin Senatör Thorpeun Birleşik Krallık Kralı'na tepkisini kınadı | Dış Haberler

        Avustralya Senatosu, Aborjin Senatör Thorpe'un Birleşik Krallık Kralı'na tepkisini kınadı

        Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe'un ülkeye ziyarette bulunan Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın konuşmasına yönelik tepkisini kınayan karar tasarısı, Senato'da kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya Senatosu'ndan Aborjin Senatör'e kınama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Thorpe'un 21 Ekim'de Kral III. Charles'a yönelik "Burası senin toprağın değil!" sözleriyle tepki göstermesini kınayan karar tasarısı, Senatoda oylamaya sunuldu.

        Sembolik karar tasarısı 12 "hayır", 46 "evet" oyu ile kabul edildi.

        Thorpe'un Kral Charles'a yönelik ifadelerinin "saygısızca" olduğu kaydedilen kararda Aborjin kökenli senatörün, Parlamentonun kalan döneminde herhangi bir heyette temsilci olma hakkını kaybetmesi gerektiği belirtiliyor.

        Thorpe, Senatonun kararının ardından basına yaptığı açıklamada, Kral Charles'ın Avustralya'ya tekrar gelmesi halinde yine aynısını yapacağını ifade ederek, "Bu ülkede sömürgeleştirmeye direneceğim. Bu toprakların gerçek egemenlerine bağlılık yemini ediyorum. İlk halklar gerçek egemenlerdir. Rastgele bir kral gelip egemen olduğunu söyleyemez." dedi.

        REKLAM

        Senatonun karar tasarısı, sembolik özellik taşıyor.

        Tasarıyı onaylayan senatörler, kınadıkları kişinin görüşlerini kabul etmediklerini belirtmiş oluyor.

        Thorpe'tan Birleşik Krallık Kralı'na "Burası senin toprağın değil!" tepkisi

        Senatör Thorpe, 21 Ekim'de Avustralya Parlamentosuna hitap eden Kral 3. Charles'ın konuşmasına, "Burası senin toprağın değil! Benim kralım değilsin! Bizim kralımız değilsin!" sözleriyle tepki göstermişti.

        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil" Haberi Görüntüle

        İngiliz Kraliyetinin ülkesini işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün