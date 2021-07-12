Avustralya, Sidney'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı uzatabileceğini duyurdu

Bu cani de parayla kurtuldu!

AA

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde son 24 saatte, neredeyse tamamı Sidney'de görülen 112 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, son günlerde gözlenecek vaka sayısının, kentte 3 haftadır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmamasını belirleyeceğini ifade etti.

Berejiklian, vaka sayısının mümkün olduğunca sıfıra düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya'da dün yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.