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        Haberler Dünya Avustralya ve Rusya arasında 'casus' gerginliği | Dış Haberler

        Avustralya ve Rusya arasında 'casus' gerginliği

        Avustralya'da bir çift, Rusya adına casusluk yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya'nın Canberra Büyükelçiliği olaya tepki gösterirken, Avustralya Başbakanı Rusya'ya, "Geri çekilin" mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:30
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        Avustralya'da 'Rusya casusu' krizi
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        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Rusya'nın Canberra Büyükelçiliğinin, Moskova adına casusluk yaptıkları iddia edilen çiftin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

        ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, Brisbane kentinde katıldığı bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Albanese, Avustralya'daki Rus Büyükelçiliğinin, Rusya için casusluk yaptıkları ileri sürülen çiftin gözaltına alınmasının "Rusya karşıtı paranoyayı" körüklediği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

        Rusya'nın "güvenilirliğinin kalmadığını" savunan Albanese, "Rusya'ya mesajım şu: Geri çekil." dedi.

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        Rusya'nın Canberra Büyükelçiliğinin dün X platformunda yaptığı paylaşımda, çiftin gözaltına alınmasıyla "Avustralya'da yeni bir Rus karşıtı paranoya dalgasının başlamasının amaçlandığı" belirtilmişti.

        Avustralya'da bir çifte Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltı

        Avustralya'da dün asker Kira Korolev ve eşi Igor Korolev, Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Rusya doğumlu Avustralya vatandaşı çift, Avustralya Savunma Kuvvetlerine (ADF) ait belgeleri Rusya ile paylaşmakla suçlanmıştı.

        Gözaltına alınan çift, casusluk suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti.

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