Avustralya'ya göre, Rusya-Kuzey Kore arasındaki güvenlik paktı 'dünya için riskli'

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wong, Güney Kore'ye yaptığı ziyaret kapsamında Paju kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avustralya'nın Güney Kore ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Wong, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu eylemleri nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Wong, Kuzey Kore'nin Avustralya, Güney Kore ve Japonya dahil ortaklarının güvenliğini tehdit eden balistik füze fırlatmalarını kınamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve "dünya için riskli" olduğunu belirten Wong, "Rusya'nın barışa hizmet etmeyen, aksine gerilimi tırmandıran davranışlar sergilediğini görüyoruz. Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin devam etmesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.