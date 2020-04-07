Avustralya Yüksek Mahkemesi, George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Avustralya Yüksek Mahkemesi, George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozdu

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne’da görev yaptığı dönemde kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıla mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in temyiz başvurusunu kabul etti

Avustralya Yüksek Mahkemesi, George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozdu
AA

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıl hapse mahkum edilen 78 yaşındaki eski Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu karara bağladı.

Yapılan başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Pell’in mahkum olduğu Melbourne Bölge Mahkemesi’ndeki jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkumiyetini bozdu.

Temyiz davasını karara bağlayan 7 hakimin oy birliğiyle aldığı kararın ardından 13 Nisan 2019’da 6 yıl hapse mahkum olan eski Kardinal Pell’in, Victoria eyaletinde tutulduğu Barwon Hapishanesi’nden bugün salıverilmesi bekleniyor.

Kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada ‘‘adaletin temeli doğruluktur’’ ifadelerini kullanan ve suçlu olmadığını bildiğini dile getiren Pell, kendisini suçlayanlara karşı ‘‘kötü niyet taşımadığını’’ söyledi.

- Jüri Kardinali suçlu bulmuştu

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019’da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Nisan 2019’da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump ve Pence'e düzenli aralıklarla Kovid-19 testi yapılacak
DÜNYATrump ve Pence'e düzenli aralıklarla Kovid-19 testi
BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek
DÜNYABMGK ilk kez koronavirüsü görüşecek
IKBY'de kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
DÜNYAIKBY'de kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Son dakika: Boris Johnson yoğun bakımda! Haberler
DÜNYAİngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımda!
Danimarka'da koronavirüs mücadelesi için kapatılan kreşler ve ilkokullar açılıyor - Haberler
DÜNYADanimarka'da hayat yavaşça normale dönüyor!
ABD yönetimi Rus "beyaz ırkçı" grubu "terör örgütü" ilan etti
DÜNYAABD yönetimi Rus "beyaz ırkçı" grubu "terör örgütü" ...
Son dakika haberleri! Macron'dan Johnson'a destek mesajı!
DÜNYAMacron'dan Johnson'a destek mesajı!
ABD'nin Roosevelt Uçak Gemisi kaptanına ihanet suçlaması
DÜNYAABD'de uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
DÜNYAİsrail'de kısa süreli sokağa çıkma yasağı!
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündemde! -Haberler
DÜNYANew York'ta ölenlerin parklara gömülmesi gündemde!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X