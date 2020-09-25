Avustralya’da 40 yıl önce şehit edilen Engin Sever’in diplomatik kimlik kartı yeğenine teslim edildi

AA

Avustralya Federal Polis Teşkilatı (AFP) Soruşturmalar Direktörü Colin Hunt ile Yeni Güney Galler Eyaleti Polis Teşkilatı Terörizm Soruşturmaları, Terörizmle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı Baş Dedektifi Paul Kelly, Ermeni teröristlerin yaklaşık 40 yıl önce Sydney’de şehit ettiği Sever’in diplomatik kimlik kartını, şehit polisin yeğeni Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Osman İlhan Şener’e verdi.

Büyükelçiliğin başkent Canberra’daki yerleşkesinde çocukluk anılarındaki dayısından kalan hatıraları teslim alan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emanetleri alırken çok duygulandığını söyledi.

- Emanetler şehidin ağabeyine ulaştırılacak

AFP yetkilerinin, yeni deliller ışığında devam eden soruşturma hakkında bazı bilgi paylaşımında bulunduklarını ve dayısının emanetlerini verdiklerini belirten Şener, ‘‘Dayımın diplomatik kimliğini teslim almak bana nasip oldu, yaklaşık 40 yıl sonra diplomatik kimlik kartını verdiler. Bir de dayım günlük tutmuş, soruşturma devam ettiği için delil kategorisindeki günlüğün orijinalini değil ama dijital kopyasını teslim ettiler. Aldığım emanetleri, şehit dayımın büyük ağabeyi emekli Emniyet Müdürü Tayfun Sever'e teslim edeceğim.’’ dedi.

- Avustralya’nın adını ilk kez dayımın cenazesinde duydum

Şehit dayısının cenazesinde yaşadıklarının diplomat olmasında önemli rol oynadığını dile getiren Şener, o gün annesiyle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Avustralya’nın adını ilk kez annem şehit dayımın tabutuna sarılıp ağladığında duymuştum. Anneme, 'Engin dayımı niye öldürdüler' diye sormuştum. O da bana 'Ermeniler diplomatlarımızı ve polislerimizi öldürüyorlar' demişti. Ben de o zaman “Ben de ya diplomat ya da polis olacağım madem öldürüyorlar, ben de onun yerine geçeceğim” demişim. Diplomat olmak nasip oldu ve 40 sene sonra, benim görev yaptığım dönemde Avustralya dayımdan kalan hatıraları bana iade etti.’’

Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve polis memuru Engin Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada Arıyak'ın eşi, kızının gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press’i arayan bir kadın, cinayetlerin terör örgütü JCAG tarafından işlendiğini bildirmişti.

Yaklaşık 40 yıl önce gerçekleşen terör saldırısının aydınlatılması için, teröristlerin bulunmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya Doları ödül konulan soruşturmayı, Yeni Güney Galler (NSW) Polis Gücü'nün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü ve NSW Suç Komisyonu tarafından oluşturulan NSW Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) yürütüyor.