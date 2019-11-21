Olay, Avustralya´nın Sydney kentindeki bir kafede meydana geldi. 43 yaşında olduğu açıklanan saldırgan, arkadaşlarıyla oturan 38 haftalık hamile kadının masasına yaklaşarak bir şeyler söyledi, ardından kadına yumruk ve tekme attı. Diğer müşterilerin ise saldırganı durdurmaya çalıştıkları görüldü.

DHA'nın haberine göre saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının darbedildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.