Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 111’e yükseldi

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, üçüncü kategoride yasak ve kısıtlamaların uygulandığı eyaletin başkenti Melbourne’da Kovid-19’dan yaşanan can kaybı vakalarındaki artış ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Melbourne’da tedavi altındaki 90 yaşlarındaki kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Andrews, eyalet genelinde son 24 saatte 238 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını söyledi.

Yeni vakalarla birlikte eyaletteki 1931 aktif vakadan 27’sinin yoğun bakımda olmak üzere 105 kişinin hastanede olduğuna dikkati çeken Andrews, yasak ve kısıtlamaların dördüncü kategoriye yükseltileceği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulunmadı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı da 111’e çıktı.

Üçüncü kategorideki Melbourne’da, ‘‘geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı’’ kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına 1652, kuralları ihlal eden işyerlerine 9 bin 913 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Marketler, berberler, kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 milyon 162 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 10 bin 501 kişiden 7 bin 835'inin iyileştiği kaydedildi. Avustralya genelinde toplam 2 bin 103 aktif vaka bulunuyor.

- Yeni Zelanda’da 2 yeni Kovid-19 vakası

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, yurt dışından döndükten sonra karantinada tutulan 60’larındaki 2 erkekte Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki 27’ye ulaşan aktif vakaların tamamı yurt dışından dönen Yeni Zelandalardan oluşuyor. Alınan sıkı tedbirlerle virüsün yayılmasını durdurmayı başaran ülkede 75 gündür yapılan testlerde Yeni Zelanda toplumu içinde virüse rastlanmadı.

Yaklaşık 596 bin kişiye yapılan testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1547 kişiden 1498’i iyileşirken 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.











