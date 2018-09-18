SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Avusturya haberleri
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Avusturya'da aşırı sağın, Müslümanlara baskısı artıyor

Avusturya’da, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağı tartışmaları, Müslüman azınlığın özgürlüklerini kısıtlayacak yeni uygulamaların hayata geçirileceği kaygısına neden oluyor

18.09.2018 - 13:40 | Güncelleme: AA

 

Avusturya'da 2015’te çıkartılan İslam yasası ile diğer dini cemaatlere oranla ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlar, özellikle “Siyasal İslam'la Mücadele" adı altında yürütülen politikalar nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan "burka yasağı"nın getirildiği ülkede, İslam yasasına dayanarak bazı camiler kapatılmış, bazı imamlar da sınır dışı edilmişti. Aşırı sağcı hükümet, şimdi de anaokul, ilkokul ve ortaokulda hem öğretmenler hem de öğrenciler için başörtüsünü yasaklamayı planlıyor.

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar, aşırı sağcı hükümetin başörtüsü yasağıyla yetinmeyeceği, ileriye dönük dini özgürlükleri kısıtlayıcı yeni düzenlemeleri hayata geçireceği kaygısını taşıyor.

 

"HUKUKİ MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

AA'nın haberine göre Avusturya’da Müslüman azınlığı temsil eden Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, başörtüsünün yasaklanmasına yönelik tartışmaların başlamasıyla, asıl konunun "kız çocuklarının korunması ya da özgürlükler" bahanesiyle Müslümanların haklarını kısıtlayıcı uygulamaların hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Olgun, Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann’ın açıklamasıyla, hükümetin hayatın birçok alanında başörtüsünü yasaklama amacının gün yüzüne çıktığına dikkati çekerek, "Hükümetin herhangi bir alanda başörtüsünü yasaklaması durumunda, hukuki adım atmaya kararlıyız. Başörtüsü konusu bizim dini bir meselemiz, kimse buna karışamaz. Başörtüsünün takılması ya da çıkartılması hususunda kimse herhangi bir yaptırım uygulayamaz" dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ ÜÇ DİNİN ORTAK DEĞERİ"

Dini sembol ve kıyafetlerin özgürce kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği (AB) yasalarının yanı sıra uluslararası hukukta da yer alındığını belirten Olgun, hükümetin bu yasakla hem Avusturya kanunlarıyla çelişen hem de ülkedeki özgürlükleri baltalayan bir tutum sergilediğini kaydetti.

Olgun, örtünmenin üç ilahi dinin de ortak değeri olduğuna işaret ederek, başörtüsü tartışmalarının yalnız Müslümanlar üzerinden yapılmasının açık bir ayrımcılık ve ötekileştirme olduğunun altını çizdi.

"Avusturya’da önümüzdeki yıllarda Müslümanları zor bir süreç bekliyor. Bunun sancıları şimdiden başladı. Ne yazık ki Müslümanları Avusturya’da özgürlükler açısından huzurlu bir yaşam beklemiyor, umarım yanılıyorumdur" ifadelerini kullanan Olgun, bu durum karşısında ülkedeki Müslümanlara birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, hakların korunması için hukuki mücadele vermeleri çağrısında bulundu.

"MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEN GÜNDEM DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR"

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Farid Hafez de aşırı sağcı hükümetin Müslümanlara ilişkin hayata geçirmek istediği uygulamaların açıkça ayrımcılık olduğunu söyledi.

Hafez, hükümetin Müslümanlara yönelik politikalarının temelde iki açıklaması bulunduğunu belirterek, “Toplumun büyük bir kısmında tepkiye neden olan ve hükümeti zora sokan siyasi manevraları örtbas etmek için Müslümanlar üzerinden gündem değiştirilmek isteniyor. İkinci ise İslam’a ilişkin siyasi tutum ve Müslümanların geleceklerinin nasıl olması gerektiğine yönelik uzun yıllara dayanan Başbakan Sebastian Kurz ve çevresinin bir programı var, bu adım adım hayata geçirilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı hükümetin yönetimde olacağı 4 yıl süresince Müslümanları iyi günler beklemediğini dile getiren Hafez, Müslümanlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalara yenilerinin de ekleneceğinin altını çizerek, hem bireysel hem de kurumsal alanda yeni zorluklarla karşılaşılacağı görüşünü paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X