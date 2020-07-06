Avusturya'da Çeçen muhalifin öldürülmesine tepki

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Önceki gün muhalif olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Çeçenistan asıllı bir kişinin başkent yakınlarındaki Gerasdor'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aşağı Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Roland Scherscher, basına yaptığı açıklamada, Mamichan U. isimli şahsın neden öldürüldüğüne ilişkin henüz kesin bilgiye ulaşılamadığını söyledi.

Scherscher, cinayeti işleyen kişinin Linz kentinde yakalandığını, olaya şahit olan başka bir Çeçen asıllı şahsın da gözaltına alındığını ifade etti.

- Rus elçiliğinde protesto

Eski Çeçen siyasetçi ve Avusturya'daki Çeçen toplumun önde gelen isimlerinden Khuseyn (Hüseyin) Iskhanov, yarın Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek Çeçenlere yönelik siyasi cinayetlere tepki göstereceklerini söyledi.

Iskhanov, yetkililerden olayın ivedilikle aydınlatılmasını talep ederek öldürülen şahsın geçen hafta sosyal medya hesabında Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov'a yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini ifade etti.