Avusturya'da sıkı karantina sona erdi! 0:00 / 0:00

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Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Aralık’tan itibaren uygulanan sıkı karantina koşulları nedeniyle kapalı tutulan okul, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Başkent Viyana’da perakende satış noktaları ve alışveriş merkezlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Alışveriş yerlerinde FFP2 maske kullanma zorunluluğunun yanı sıra 20 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşterilerin içeri girmesine izin verildi.

İlköğretimde yüz yüze eğitime geçildi, iki gruba ayrılan sınıflarda öğrenciler dönüşümlü olarak okula giderken ders öncesinde çocuklara hızlı test uygulanmaya başlandı.

TİROL EYALETİNE SEYAHAT SINIRLAMASI

Öte yandan ülke genelinde bazı kısıtlamalar kaldırılırken, Tirol eyaletinde mutasyona uğramış Kovid-19 türünün yayılması nedeniyle bu bölgeye seyahat sınırlaması getirildi.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, zorunlu olmadığı müddetçe vatandaşların bu eyalete gitmemesi uyarısında bulundu. Anschober, son iki hafta içinde Tirol’de bulunanların test yaptırması gerektiğini, bu bölgeden ülke içinde başka bir yere seyahat edeceklerin de test yaptırmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Avusturya’da son 24 saatte 1057 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 424 bin 896’ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 artışla 8 bin 32’ye çıktı.

Avusturya'da hükümet 26 Aralık'ta başlayan sıkı karantina koşullarının hafifletilmesi yönünde karar almış, bu çerçevede okul, iş yerleri ve kişisel bakım merkezlerinin belirli tedbirler doğrultusunda açılmasına karar vermişti.