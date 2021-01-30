Avusturya'da onlarca yıl sonra ilk kez grip vakası görülmedi!

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Avusturya Haber Ajansı'nın (APA) yayınında konuşan Anschober, "Bu yıl, onlarca yıldan sonra ilk kez Avusturya'da hiç grip vakası yaşanmadı" dedi.

Sağlık Bakanı, koronavirüsün yayılımı için alınan önleyici tedbirlerin 'aynı zamanda grip ve grip benzeri enfeksiyonlara sebep olan diğer patojenler üzerinde de etkili olduğunu' ifade etti.

Grip, Alp ülkesinde geçtiğimiz on yıllarda her yıl binlerce cana mal oldu. Bakan Anschober, bunlar içinde en kötüsünün 4 bin 400 griple bağlantılı ölümün yaşandığı 2016-2017 grip sezonu olduğunu belirtti.

Grip salgınının eksikliğinin tüm Avrupa'da belirgin olduğunu söyleyen Anschober, bunun böyle devam edeceğini kesin bir şekilde söylemek içinse henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.

Anschober eğer ki bir grip dalgası gelirse de bunun önceki yıllardan çok daha hafif olacağı varsayımında bulundu.