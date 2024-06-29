Avusturya'da pole Verstappen'in oldu Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak. Bu sonuçla Verstappen, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonunu elde etti. McLaren'den Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell ise üçüncü sırayı aldı. Yarış, yarın TSİ 16.00'da yapılacak

Anadolu Ajansı Giriş: 29.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:08 facebook

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