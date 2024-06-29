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        Avusturya'da pole Verstappen'in oldu

        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak. Bu sonuçla Verstappen, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonunu elde etti. McLaren'den Lando Norris ikinci, Mercedes'ten George Russell ise üçüncü sırayı aldı. Yarış, yarın TSİ 16.00'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:08
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        Avusturya'da pole Verstappen'in
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

        Organizasyonda son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu. Hollandalı sürücü, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonu elde etti.

        Verstappen'in 0.404 saniye arkasında bulunan Büyük Britanyalı pilot Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.526 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

        Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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