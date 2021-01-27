Türk bilim insanından mutant virüsü belirleyen hızlı test

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Avusturya'da Türk bilim insanı Covid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi

Avusturya'da Türk bilim insanı Covid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Türk bilim insanından mutant virüsü belirleyen hızlı test
0:00 / 0:00
AA

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri testin "(DNA) dizileme" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini söyledi.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu kaydeden Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını vurguladı.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

Önder, "(Testler) 60 ile 90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj" ifadesini kullandı.

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1.5 milyonu geçti
SAĞLIKCovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1.5 milyonu geçti
Alzheimer’a giden yol: Beyin Sisi
SAĞLIKAlzheimer’a giden yol: Beyin Sisi
Hava kirliliğinin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı - Haberler
SAĞLIKAraştırma ortaya koydu! Hava kirliliği gözü olumsuz ...
KABUS PEŞ PEŞE GELDİ! Koronayı atlattı Guillain Barre Sendromu'na yakalandı - Haberler
SAĞLIKÇilesi bitmedi! Koronayı yendi, atlattıktan iki hafta sonra. ...
Koronavirüsle mücadelenin simgesiydi! Son dakika: Seher Hemşire gözyaşlarına boğdu
SAĞLIKKoronavirüsle mücadelenin simgesiydi! Anlattıkları ...
MUTANT VİRÜS| Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden "yakın takip" açıklaması
SAĞLIKMutant virüse yakın takip
Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
SAĞLIKBaşkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı ...
Son dakika: O ilde gizlenen temaslılara karşı yeni önlem! - Haberler
SAĞLIKO ilde gizlenen temaslılara karşı yeni önlem!
Dikkat! Endüstriyel ürünlerin aşırı tüketimi bakın neye sebep oluyor - Haberler
SAĞLIKTüketmeden önce dikkat! Öyle bir etkisi var ki...
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu e-devlet ve MHRS ile nasıl alınır?
SAĞLIKAşı randevusu nasıl alınır?