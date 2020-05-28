Avusturya'dan Arnavutluk'un AB müzakerelerinin başlatılmasına destek

AA

Başkent Tiran'daki Uluslararası "Rahibe Teresa" Havalimanı'nda Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj tarafından karşılanan Avusturyalı bakanlar, burada görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cakaj, "Ülkelerimizin sahip olduğu mükemmel ikili ilişkileri ve uluslararası kuruluşlarda çok değerli iş birliğini ele aldık." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerini başlatılmasını ve Arnavutluk'un 2020 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını güçlü bir şekilde desteklediğini kaydeden Cakaj, "Bugün iki Avusturyalı bakan Arnavutluk'un 2022-2023 Güvenlik Konseyinin geçici üyesi olması için desteklerini bir kez daha yineledi." ifadelerini kullandı.

Cakaj, Avusturyalı bakanların ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere ülkesine yardım paketi ve tıbbi ekipman bağışladığını da aktardı.

,Dzihat Aliju,Seyyid Emin