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Avusturya Dışişleri Bakanı’nın "Rusya’ya yönelik ifadeleri" Ukrayna’da hoş karşılanmadı

Avusturya ve Ukrayna arasında 'Rusya' tartışması yaşanıyor. Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı 'orantılı olmaya' çağırmasının ardından Ukrayna, Avusturyalı siyasetçiyi 44 kişinin hayatını kaybettiği Dnipro kentine davet etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı’nın
AA

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in "Rusya’ya yönelik orantılı olunması ve hedefin dışına çıkılmaması" yönündeki ifadelerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko tepki gösterdi.

Schallenberg’in dün Fransa’nın başkenti Paris’te "Rusya’ya yönelik orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" yönündeki ifadelerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko sosyal medyadan yaptığı Almanca açıklamayla tepki gösterdi.

Nikolenko, Avusturya ile sürdürülen işbirliği ve bu ülkenin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de Avrupa Birliği (AB) nezdinde ülkesine verdiği destekten ötürü müteşekkir olduklarını belirterek Schallenberg’i Ukrayna’ya özellikle Rusya’nın füze saldırısı sonrasında hayatını kaybeden 44 Ukraynalının yakınlarının bulunduğu Dnipro kentine davet etti.

Sözcü Nikolenko, "Böylelikle, Rusya’nın füze saldırısında bulunduğu çok katlı bir binada hayatını kaybeden 44 kişinin yakınlarına da (Rusya’ya yönelik) 'orantı duygusunu koruma' argümanını anlatma imkanı bulabilir." ifadesini kullandı.

Avusturya’nın kültür ve tarihi açısından Rusya ile diyalog içinde olunmasına yönelik çağrılarının anlaşılır olduğunu kaydeden Nikolenko, "Bu çağrı, Kremlin’in cezasız kalacağı duygusunu güçlendirecek ve tamamen Ukrayna’da soykırımın sürdürülmesine yönelik bir davet gibi algılanacaktır." görüşünü paylaştı.

Schallenberg, dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" mesajını vermişti.

Fotoğraf: AA

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