Avusturya-Fransa maçı CANLI YAYIN
Avusturya-Fransa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024'ün en büyük favorilerinden Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya ile karşılaşıyor. Fransa eleme grubu namağlup lider bitirip Almanya vizesi alırken, Avusturya ise kendi grubunu ikinci sırada tamamlayarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Jesus Gil Manzano (İspanya)
STAT: Düsseldorf Arena
YAYIN: TRT 1
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch
Fransa: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández, Kanté, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Thuram
EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.
Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI
Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemeleri namağlup şekilde geçerek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.
Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya ise F Grubu'nda Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı.
REKABETTE FRANSA ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne dek oynanan karşılaşmalarda Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.
Taraflar daha önce 15 maçta karşılaşırken, bunların 13'ünü Fransa, 9'unu ise Avusturya kazandı, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fransa'nın 42 golüne, Avusturya 41 golle yanı verdi.