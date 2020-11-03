Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, Viyana'nın en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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