Avusturya Türkiye'de gözaltına gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti
Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın dün Türkiye'de gözaltına alınmasının ardından Avusturya hükümeti Türkiye'ye çağrı yaptı. Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal "Avusturya hükümeti Türkiye'yi ya gözaltının gerekçelerinin açıklamaya ya da gazeteciyi derhal serbest bırakmaya davet ediyoruz" dedi.
12.09.2018 - 10:32 | Güncelleme:
Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın dün Türkiye'de tutuklanmasının ardından Avusturya hükümeti Türkiye'ye çağrı yaptı.
Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal "Avusturya hükümeti Türkiye'yi ya gözaltının gerekçelerinin açıklamaya ya da gazeteciyi derhal serbest bırakmaya davet ediyoruz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan sözcü, "Avusturya kayıtsız şartsız basın ve düşünce özgürlüğünün yanındadır. Gözaltına alınan vatandaşımıza Avusturya Büyükelçiliği aracılığıyla destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Avusturya'da Almanya yayınlanan sol çizgideki Re:volt dergisi için çalışan Zirngast, Salı sabahı evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alınmıştı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de Zirngast'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı. Örgütün her yıl güncellediği Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 2018 itibarıyla 180 ülke arasında 157. sırada yer alıyor.
Reuters'a bir e-posta gönderen Re:volt yönetimi ise şunları söyledi:
"Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve Zirngast'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
"Yazarımız yıllardır Türkiye'de yaşayan tutukulu bir solcu aktivist ve yazardır, özgürlük ve demokrasi için kampanya yürütmektedir."
Re:volt'un internet sitesinde Zirngast'ın 24 Haziran 2018'deki genel seçimi "gayrimeşru" olarak nitelendirdiği "Diktatörlük ve direniş: Seçimden sonra Türkiye" başlıklı bir makale yer alıyor.
Sitede Zirngast imzalı tek makale bu ve bu makale de ABD merkezli bir dergi olan Jacobin'de yayınlandıktan sonra Almanca'ya çevrilmiş.
Zirngast'ın ABD merkezli Jacobin'in internet sitesinde ise 2015'ten günümüze kadar yayınlanmış 14 adet makalesi bulunuyor.
Jacobin'in sitesinde Zirngast'ın Ankara ve Viyana'da eğitim gören bir siyaset bilimi ve felsefe öğrencisi ve yazar olduğu yer alıyor.
Jacobin de Twitter'dan yaptığı açıklama ile gözaltının demokratik hakların korkunç bir şekilde kısıtlanmasının bir örneği olduğunu söyledi.
Fırat Haber Ajansı (ANF) de Zirngast'ın 2015 yılında Almanca yayınlanan Kobane Kuşatması adlı kitabın yazarlarından olduğunu aktarıyor.
Gazeteci ve siyaset bilimci İsmail Küpeli, Twitter'daki paylaşımında Zirngast'ı birkaç yıldır tanıdığını, başarılı bir yazar olduğunu ve terörizmle alakası olmadığını yazdı.
RSF'nin Avusturya şubesi de "Farklı siyasi görüşler gözaltı ve baskının gerekçesi olamaz. Son dönemde Türkiye'de bu tür baskıların arttığını görüyoruz" dedi.
Avusturya Türkiye'deki insan hakları ihlallerini en fazla eleştiren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Aşırı sağ ile koalisyona giren ülkenin muhafazakar başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep etmişti.
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Avusturya Türkiye'de gözaltına gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti/avusturya-turkiye-de-gozaltina-gazetecinin-serbest-birakilmasini-talep-etti-21386862138686
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