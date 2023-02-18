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Avusturya: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Avusturya: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz
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AA

Schallenberg, Münih Güvenlik Konferansı sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'nın 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini ve depremzedelere insani yardım sağladığını söyledi.

Alexander Schallenberg, "Kalplerimiz acı çeken, sevdiklerini kaybeden tüm ailelerle. Bu bir felaket ve ihtiyaç duyulan tek bir şey var, o da tam dayanışma. Türk halkı bize, dayanışmamıza güvenebilir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de pazartesi günü yapacakları toplantıda Türkiye'ye daha fazla destek sağlanmasını görüşeceklerini de dile getiren Schallenberg, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki hepimiz bunun (depremlerin) Türkiye için, Suriye halkı için, Türkiye'deki insanlar için gerçek bir felaket olduğunun farkındayız. Komşular olarak dayanışmamızı göstermek ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek biz Avrupalılara da düşen bir görev."

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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