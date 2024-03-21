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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Avusturya-Türkiye maçında Daniele Chiffi düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Avusturya-Türkiye maçında Daniele Chiffi düdük çalacak

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:52
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        Avusturya-Türkiye maçına İtalyan hakem
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        2024 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının hakemi İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ermanno Feliciani olacak.

        Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

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