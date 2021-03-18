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Avusturya’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Galiçya şehitleri anıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Galiçya şehitleri anıldı.

Avusturya’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Galiçya şehitleri anıldı
AA

Viyana’daki Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer’in yanı sıra misyonlarda görevli diplomat ve çalışanlar katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşlarının Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandığını kaydederek bu zaferin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin yalnız Anadolu'da değil dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı cephelerde savaştığını belirten Ceyhun, bu cephelerden birinin de 12 binden fazla şehidin verildiği Galiçya cephesi olduğunu söyledi.

- "Şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz"

Ceyhun, Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerine ait şehit kabirlerini ziyaret etmek üzere burada toplanıldığını ifade ederek "Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz. Ancak bu anlamlı günde onları ziyaret ederek ruhlarına dua etmek, kendimiz ve gelecek nesillerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunmak için buradayız." dedi.

Galiçya cephesine 33 bine yakın iyi yetişmiş Türk askerinin gönderildiğini söyleyen Ceyhun, Avusturya ve Macaristan’ı Ruslara karşı korumak için savaşan Türk askerinin 12 bin şehit ve çok daha fazla yaralıya rağmen bu cepheyi kahramanca savunduğunu anlattı.

Ceyhun, Viyana Merkez Mezarlığı'nda metfun Türk askerleri ve iki ülkenin ortak geçmişini vurgulamak için burada bir şehitlik anıtı inşasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Avusturya ve Macaristan’ı düşman saldırılarından korumak için canlarını veren askerlerimizin hatırasını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Unutmayacağız, bu bizim için en önemlisi unutturmayacağız."

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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