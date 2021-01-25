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Avusturya’da FFP2 tipi maske takma zorunluluğu başladı

Avusturya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda FFP2 tipi maske takma zorunluluğu başladı.

Avusturya’da FFP2 tipi maske takma zorunluluğu başladı
İHA

Avusturya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında geçtiğimiz günlerde alınan yeni önlemler kapsamında Avusturya'da 24 Ocak’ta sona ermesi beklenen kısıtlamalar 8 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Vatandaşlara toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Vatandaşların FFP2 tipi maske takma zorunluluğu bugün başladı. FFP2 tipi maske takmayanlara ise 25 euro para cezası kesilecek. Avusturya’da sosyal mesafe kuralı da 1 metreden 2 metreye çıkarılmıştı.

“FFP2 hem takan kişiyi hem de karşıdakini koruyor”

FFP2 maske takma zorunluluğu hakkında açıklama yapan eczacı Zillinger G., FFP2 maskesinin faydalarını anlattı. Zillinger, “Avusturya hükümeti, korona virüsün yayılmasında artış kaydedilmesi üzerine almış olduğu korona virüs önlemleri paketinde FFP2 maskesi takma zorunluluğunu 25 Ocak itibarıyla başlatmış oldu. Bu maskenin ventilsiz olanı hem takan kişiyi hem de karşıdakini koruyor. Bu nedenle bu maskeyi takma zorunluluğu getirildi. Takılması gereken yerlerde takmayanlara da 25 euro para cezası kesilecek olması önem arz etmektedir” dedi.

Avusturya’da toplam vaka sayısı 405 bin 723, toplam can kaybı ise 7 bin 451’e ulaştı.

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