Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatılacak.

Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
AA

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, söz konusu üç eyaletin başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Paskalya tatili ve sonrasında uygulanacak karantina koşullarını kamuoyuyla paylaştı.

Anschober, ülkenin doğusunda yer alan üç eyalette günlük vaka sayılarının ülkenin geri kalanına oranla çok daha yüksek olduğunu, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artmasını önlemek için bu bölgelerde yeniden kısıtlama kararları hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME PCR TESTİ KOŞULU

Ülkede 8 Şubat’ta hizmete giren ticari işletmeler ve kuaför gibi kişisel bakım merkezlerinin 3 eyalette 1-6 Nisan tarihlerinde kapalı tutulacağını bildiren Anschober, Paskalya tatili sonrasında eğitimin bir hafta süresince uzaktan yapılacağını, daha sonrasında PCR test koşuluyla okulların yeniden açılacağını ifade etti.

Bakan Anschober, bir hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının da 24 saat süreceğini, halihazırda kapalı alanlarda kullanılan FFP2 maskelerinin insan yoğunluğunun yaşandığı açık alanlarda da zorunlu hale getirileceğini söyledi.

ÜLKEYE ÇALIŞMAYA GELENLERE KONTROLLER ARTACAK

Komşu ülkelerden Avusturya’ya günübirlik çalışmak üzere gelen kişilere yönelik kontrollerin artırılacağını belirten Anschober, söz konusu kişilerin haftada en az iki kere test yaptırmalarının zorunlu hale getirileceğini dile getirdi.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 289 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 523 bin 269’a, virüs nedenli can kaybı ise 30 artışla 9 bin 261’e yükseldi.

Avusturya’da şubatta günlük vaka sayılarının 1000’e gerilemesi nedeniyle iş yerleri, mağazalar, kişisel bakım merkezleri açılmış, hükümet 27 Mart itibarıyla restoranların dış mekanlarının da açılacağını duyurmuştu.

Ancak günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle dış mekanların açılması kararını erteleyen hükümet, salgına yönelik ulusal değil bölgesel hareket edileceğini açıklamıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını "ülke içinde ihtiyaç" gerekçesiyle durdurdu
DÜNYAHindistan'dan Astrazeneca kararı
Son dakika haberleri | ABD'nin o eyaletinde idam cezası kaldırıldı
DÜNYAABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı
Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdi
DÜNYABiden'dan yardımcısı Harris'e "göçmen akını" görevi
Yüzlerce çocuğun Covid-19 testi pozitif! Son dakika haberleri
DÜNYAABD barınaklarındaki çocukların testlerinden çarpıcı ...
Blinken: ABD, müttefiklerini Çin konusunda ‘ya biz ya onlar’ seçeneğine zorlamayacak
DÜNYABlinken'dan müttefiklere Çin açıklaması
Silvio Berlusconi'nin hafta başından beri hastanede olduğu ortaya çıktı
DÜNYASilvio Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı
Bolivya’da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü: 1 ölü
DÜNYABolivya’da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü
AB liderleri Kovid-19 aşıları, Türkiye ve Rusya ağırlıklı gündemle bir araya gelecek
DÜNYATürkiye gündemli AB Zirvesi yarın başlayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a flaş yanıt
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a flaş yanıt
Papa’dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı
DÜNYAPapa, maaşlarda kesintiye gitti