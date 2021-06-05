Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların "fişlendiği harita" ırkçı saldırıları artırdı

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" adlı uygulamanın kullanımının tamamen sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Camilerimize çirkin levhalar asıldı." dedi.

Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların
AA

Ülkede 27 Mayıs’ta Müslümanlara ait 600’ün üzerinde kurumun fişlendiği dijital haritanın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar artarken, özellikle camiler ırkçı grupların hedefi haline geldi.

Başta Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerindeki camilere son iki günde İslam karşıtı kışkırtıcı levhalar asıldı.

Viyana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Heinz W. Engl, Viyana Belediye Başkanı Micheal Ludwig ve son olarak ülkedeki en büyük dini cemaatin lideri Kardinal Christoph Schönborn’un da tepki gösterdiği dijital harita baskılar nedeniyle şimdilik çevirim dışı olsa da son olaylar, iddia edildiği üzere haritanın toplumda şeffaflığa değil ırkçı grupların amaçlarına hizmet ettiğini göstermiş oldu.

Avusturya'da Müslümanları temsil eden İslam Cemaati Başkanı Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" adı verilen dijital çalışmanın yeni bir durum olmadığını ancak iktidarın Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi eliyle buna sahip çıkmasının konuyu çok farklı bir boyuta taşıdığını anlattı.

- Müslümanları tehlikeli olarak gösteren bir adım"

Başkan Vural, Müslümanlara ait bütün kurumların Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi tarafından bir haritada toplanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bu, Müslümanların genel olarak tehlikeli olduğu anlamına gelebilecek bir adım. Biz bu internet sitesini biran evvel çevirim dışı olması gerektiğini, tehlikeli olabileceğini söyledik ve üzgünüm ama bütün endişelerimiz haklı çıktı. Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Camilerimize çirkin levhalar asıldı." diye konuştu.

Vural, fişleme çalışmasının şeffaflık ya da bilimsellikle izah edilebilecek bir yanının olmadığına değinerek, söz konusu çalışmayı yapan ekibin hazırladıkları içerikleri ilgili derneklere gönderdiğini, bu derneklerden gelen düzeltme taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

Haritanın tamamen tek taraflı verilere dayanarak hazırlandığını belirten Vural, "Burada Siyasal İslam ifadesi öyle bir hale geliyor ki, tabiri yerindeyse kafalarına göre inananları siyasal İslam’ın temsilcisi olarak gösteriyorlar." dedi.

Vural, Avusturya İslam Cemaati’nin ülkedeki 16 inanç toplumundan biri oluğunu, son yıllarda Müslümanlara yönelik siyaset ve müdahalelerin diğer cemaatlere göre farklı olduğunu kaydetti.

- "Müslümanlara farklı muamele yapılıyor"

İlkokullarda başörtüsü yasağı, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi’nin kurulması gibi çeşitli konuların yanlışlığını siyasi muhataplarına anlatamadıklarını dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Müslümanların farklı bir muameleye tabi tutulduklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Biz burada eğer resmi olarak tanınmış bir din isek diğer 15 inanç toplumuna karşı muamele nasılsa aynı muameleyi istiyoruz, farklı veya özel bir muamele istemiyoruz."

Vural, Müslümanların Avusturya’nın bir parçası olduğunu, varsa sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulabileceğini belirterek, birlikte yaşamı olumsuz etkileyecek söylem ve yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

- Kimlikçi siyaset vurgusu

Avusturyalı aktivist ve eğitmen Martin Weinberger ise Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinin, bilimsel olarak tanımı yapılmamış siyasal İslam ifadesi kullanılarak, belirli bir kimliği ön plana çıkartan ülkedeki diğer unsurları yok sayan "kimlikçi siyaset" yaptığını, İslam Haritasıyla bu siyasi tutumun doruğa ulaştığını anlattı.

Weinberger, iktidarın siyasal İslam ifadesini kullanarak ülkedeki Müslümanları potansiyel şüpheli olarak göstermeye çalıştığını, Müslümanların ise siyasal İslamcı olmadıklarını kanıtlamak için çeşitli niyet okuyucu yaklaşımlarla karşı karşıya bırakıldığını, bu durumun çok kaygı verici olduğunu ifade etti.

İlkokullardaki başörtüsü yasağından İsrail bayrağına devlet binalarında yer verilmesine kadar yapılanların kimlikçi siyasetin tezahürleri olduğuna değinen Weinberger, "İslam Haritası bilime aykırı olduğu için Viyana Üniversitesi tarafından desteklenmedi. Bu aynı zamanda hukuka da aykırı, bizim bir anayasamız var ve bu anayasaya saygı duyulması gerekiyor. Bu nedenle Müslümanları tehlikeye atan, ülkeyi ayrıştıran, bölen bu siyaseti engellemek için sesimizi çok güçlü bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Fişleme yapılıyor iddiası

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boşnak ninenin bahçesindeki izinsiz yapılan kilisenin yıkımına başlandı
DÜNYABoşnak ninenin bahçesine izinsiz yapılan kilise
PUSU! SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan Peşmergeye kanlı saldırı!
DÜNYATerör örgütü PKK'dan Peşmergeye kanlı saldırı!
Myanmar, ASEAN elçilerinin ziyaretine güvenmiyor
DÜNYAMyanmar’da ASEAN elçileri krizi
APEC, Covid-19 aşılarında gümrük tarifesini tartışıyor
DÜNYACovid-19 aşılarında yeni tartışma hattı: Gümrük ...
İtalya’da iklim eylemcilerinden Mario Draghi hükûmetine dava
DÜNYAİtalya’da iklim eylemcileri hükûmete dava açtı
İngiliz avukat Geoffrey Nice, Uygur Mahkemesinde tanıkları dinliyor
DÜNYALondra'daki Uygur Mahkemesi tanıkları dinlemeye ...
Kanada'da yatılı kilise okulları konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi göreve çağrıldı
DÜNYAKanada'da Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı
Putin, Biden ile yapacağı görüşmede çok büyük bir gelişme beklemiyor
DÜNYAPutin'den Biden ile görüşme öncesi dikkat çeken ...
Rusya'yı gerileyen güç olarak tanımlayan MI6 Başkanı Moore'a, Putin'den yanıt
DÜNYAPutin'den MI6 Başkanı Moore'un Rusya tanımına tepki
Putin: “Filistin sorununun çözümüne dair konuların arka plana veya kenara atılmaması önemli”
DÜNYAPutin'den kritik Filistin açıklaması