Türk bilim insanından mutasyonlu koronavirüs tanısı koyan kit

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Avusturya´daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi

Avusturya'ya 15 yıl önce yerleşen ve Salzburg eyaletinde Procomcure Biotech şirketi CEO´su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, `Mutasyonlu koronavirüsleri´ tespit eden PCR test geliştirdi

Avusturya´daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi
Türk bilim insanından mutasyonlu koronavirüs tanısı koyan kit
0:00 / 0:00

Avusturya´nın Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO´su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, `Mutasyonlu koronavirüsleri´ tespit eden PCR test geliştirdi. Ülkede Kovid-19´un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3´ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti. Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürüm olduğunu açıkladı.

YÜZDE 70-90 ARASINDA SONUÇ

"Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" dedi.

TEST SETLERİ 6 EURO

Procomcure Biotech şirketi CEO´su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 Euro değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Ar&GE'den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLANTIDAYIZ

Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Pandeminin ilk yılı yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye'ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabi bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre kuralları var. İthalat ve ihracat kuralları. Bilhassa tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız. Böyle sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz tabiki. Bunun etkisi var. Ancak orada ortak şirketlerimiz var ve bunlarla beraber çalışıyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KRİTİK KARAR! Futbol müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?
SAĞLIKFutbol müsabakaları seyircisiz mi oynanacak?
İlik nakli olan Öykü Arin'in yüzü artık gülüyor
SAĞLIKÖykü Arin'den haber var
KORKUNÇ! Son dakika: Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike - Haberler
SAĞLIKKorona geçirenleri bekleyen büyük tehlike!
Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
SAĞLIKTürkiye'de aşılananların sayısı 2 milyonu aştı
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKBu belirtiler varsa dikkat!
MS İÇİN| Son dakika: Uğur Şahin ve Özlem Türeci yine dünyaya umut oldu!
SAĞLIKYine umut oldular!
KORONA SONRASINA DİKKAT! Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs sonrası sayısı artacak - Haberler
SAĞLIKKritik uyarı! Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası ...
Aşı mutasyona etkili mi? Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan son dakika açıklama
SAĞLIKProf. Taşova: Aşı olan kişi koronaya yakalanıyorsa...
1 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 562
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum