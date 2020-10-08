Korku dolu anlar... Kıl payı kurtuldu! 0:00 / 0:00

DHA

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.

DHA'nın haberine göre Wilkinson'ı takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.

Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, "Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone´u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.