Bugün oynanan müsabakaların ardından, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale çıktı.

A ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarının ardından ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları daha önce çeyrek finale yükselmişti.

Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen takımlar Dörtlü Final'e yükselecek. Karşılaşmalar grup birincilerinin sahasında oynanacak.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

Spor Toto-Altekma

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank-Tokat Belediye Plevne