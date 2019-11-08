Dünyanın en büyük yaş ve toz boya tedarikçilerinden ABD merkezli Axalta, Türkiye’de ikinci fabrikası olan Çerkezköy’deki üretim tesisinin faaliyete geçmesinin ardından, İstanbul’da bir renk odasını hizmete sunuyor. Firmanın son yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Axalta Avrupa Toz Boya Direktörü Klaus Gast Türkiye’nin Avrupa için en büyük pazarlardan biri olduğunu söyledi.

HEDEF YÜZDE 15 PAZAR PAYI

Gast, "2019 yılının şubat ayında bir firmanın üretim tesisini satın alarak, kendi standartlarında yeniledi ve ek yatırımlarla üretim tesisini güçlendirdi. 90’larda Gebze-Dilovası’nda başlayan yaş boya üretiminin ardından bu yıl ek olarak da Çerkezköy’de toz boya üretimine başladıklarını söyledi. Piyasanın en büyüklerden biri olmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Gast “Dünya genelinde yılda 3.3 milyon ton toz boya üretimi ve tüketimi söz konusu. Türkiye’de bunun yüzde 3.5’u yani yılda yaklaşık 80 bin ton toz boya üretim kapasitesi var. Beş yıllık hedef olarak yüzde 15’lik pazar payı hedefini mevcut kapasitemizle karşılayabiliriz. Fabrikamızın üretim kapasitesini kısa sürede üç katına çıkarabiliriz” diye konuştu.

Özellikle iç mimari, mimarlık, aydınlatma ve rengin kişiye özel hazırlanabileceği sektörlerde en büyüklerden biri olma hedefini taşıdıklarını söyleyen Gast sözlerine şöyle devam etti: “Gebze’deki yaş boya fabrikasındaki yüz kişiye ek olarak ikinci fabrikamızda yaklaşık 30 kişilik bir istihdamla yola devam ediyoruz. Fabrikamızı sadece Türk pazarı için değil, yakın bölgede yer alan Bulgaristan, Romanya gibi önemli pazarlara da ihracat platformu olarak da düşünmekteyiz.”

YAŞ BOYADA KÜRESEL LİDER

Yaş boya, toz boya ve otomotiv boya olmak üzere üç alanda üretim yaptıklarını belirten Axalta Avrupa Orta Doğu ve Afrika Finans Direktörü Osman Nebioğlu ise “Yaş boya üretiminde dünyada birinci sırada yer alarak lider konumdayız. Toz boya ve otomotivde ikinci sırada yer alıyoruz. Yeni renklerle beraber trendleri de geliştiriyoruz. Renk trendleri bazen inşaattan değil, otomotiv sektöründen doğuyor. Bu trendi yakalayarak inşaat sektöründe öncü oluyoruz,” diye konuştu. Dünyada yaklaşık 5 milyar dolar satışı olan global bir firma olarak sürekli satın alma faaliyetinde bulunduklarına dikkat çeken Nebioğlu “Yaklaşık 400 milyon dolar operasyonel nakit üretirken satış portföyümüz buna paralel olarak hızla büyüyor. Satışlarımız dolar euro paritesinin sabit yorumlanması halinde yılda yüzde 3.5 artış gösteriyor” dedi.

'ÜÇ DÖRT RENKLE SINIRLI KALMAYIN'

Axalta, Fransa, İngiltere, Belçika ve Polonya’dan sonra İstanbul, Beşiktaş’ta yıl sonu itibariyle renk deneyimi sunan bir de showroom açıyor. 150 metrekarelik alanda yaklaşık iki binin üzerinde renk teşhir edilirken mimarlar ve projelerin cephe sorumluları, renk numunelerini karşılaştırarak seçme konforuna kavuşacak. Türkiye’de ilk defa yapılan bu yatırımla mimarların çalışma yönteminin değişeceğini belirten Axalta Toz Boyaları Türkiye Ülke Müdürü Güldem Acet “Mimarlar projelerinde, ofislere gönderilen renk paletlerdeki kısıtlı renkleri seçmek zorunda kalıyordu. Biz diyoruz ki üç dört renkle sınırlı kalmayın. Gelin konsept odamızda binlerce renk var. Renk deneyimi konsepti, mimarlara ilham verirken biz de onlara renk geliştirmekten üretimine kadar hizmet verelim” diye konuştu.

'ZORU BAŞARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

Güneş ışınlarına direnci daha yüksek olan alüminyum bina yüzeylerini kaplamada kullanılan toz boya tüketimi artarken Axalta’nın öncelikle mimari alana hizmet sunduğuna dikkat çeken Güldem Acet, mimar ve tasarımcıların projelerinde yer aldıklarını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Oturmuş bir pazara giriyoruz. Zoru başarmaya çalıştığımızın farkındayız. Renk odası Türkiye’de bir ilk olacak. Renk deneyimi konsepti çok önemli. Olmayan bir rengi hazırlayabiliyor ve fark yaratıyoruz. Tüm bunlara ek olarak bu yatırımlarımızla uluslararası firmalarla olan bağlantılarımız Türk piyasasında da büyümemize yardımcı olacaktır. Kalite belgelerimiz bizim için çok önemli. Qualicoat belgesi Axalta’nın en büyük değerlerindendir.”