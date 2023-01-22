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Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez dünya evine girdi

1969'da “Apollo 11” uzay uçuşuna pilotluk yapan Aldrin, Neil Armstrong'dan sonra Ay'da yürüyen ilk iki pilottan biri olan 93 yaşındaki ABD'li astronot Buzz Aldrin, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez dünya evine girdi
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İHA

Ay'a ayak basan ikinci ABD'li eski astronot Buzz Aldrin, 93 yaşında dördüncü kez evlendi.

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen 93 yaşındaki ABD'li astronot Buzz Aldrin, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. Daha önce üç kez evlenen Aldrin sosyal medya hesabından nikah fotoğraflarını paylaşarak, "93. yaş günümde ve Yaşayan Havacılık Efsaneleri ödülü ile onurlandırılacağım gün, uzun süredir sevgilim olan Doktor Anca Faur ile dünya evine girdiğimi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Los Angeles'ta küçük, özel bir törenle evlendik. Çok heyecanlıyız" dedi.

1969'da “Apollo 11” uzay uçuşuna pilotluk yapan Aldrin, Neil Armstrong'dan sonra Ay'da yürüyen ilk iki pilottan biri olmuş, Ay’da yürüyüşünü 600 milyona yakın kişi televizyondan izlemişti. Aldrin, Ay'da yürüyen ve hala hayatta olan üç pilottan biri olma özelliği taşıyor.

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