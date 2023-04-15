Hope, bununla da kalmadı ve Ay'ın hatta diğer gezegenlerin tapularını sattığı bir şirket açtı. Şu anda şirketin 193 ülkeden milyonlarca müşterisi var. Üstelik Hope, 2001 yılında "Galaktik Hükümet" denilen ve anasaya sahip olan bir topluluk kurdu ve bunu resmen onaylattı. Böylece satın alınan tapular korunmuş hem de iş yasallaşmış oldu.