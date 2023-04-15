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Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden adam Ay'dan tapu satıyor

1980 yılında, boşandıktan sonra parasız kalan Dennis Hope, para kazanmak için ilginç bir girişime imza atarak, Ay üzerinde mülkiyet talep etti. Kısa süre sonra Ay'dan tapu sattığı bir şirket kurdu.

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  • Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor

    1980 yılında Dennis Hope, tamamen parasızdı ve para kazanmak için yeni fikirlere ihtiyacı vardı. Bu sırada aklına ilginç bi fikir geldi; Ay'a sahip olabilirdi.

    Bunun üzerine bir kütüphaneye giden Hope, 1968 tarihli Dış Uzay Antlaşması'na baktı, 2. madde şöyle diyordu: "Hiçbir ulus, sahiplik yoluyla herhangi bir uydu organı üzerinde egemenliğe veya kontrole sahip olamaz." 
  • Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor

    Evet, uluslar Ay üzerinde hak iddia edemezdi ama yasalar, bireyler hakkında bir şey demiyordu. Bu yasal boşluk, Hope için yeterliydi. Hope, daha sonra içinde Ay'ın da bulunduğu 8 gezegen ve uyduları için mülkiyet talebinde olduğunu belirten bir mektup yazarak Birleşmiş Milletler'e gönderdi.
  • Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor

    Hiçbir zaman BM'den yanıt alamayınca bunu, kimsenin ona karşı çıkmaması şeklinde yorumladı. Hope, ona itiraz eden insanların görüşlerini ise sadece bir "düşünce" olarak algıladı.
  • Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor

    Hope, bununla da kalmadı ve Ay'ın hatta diğer gezegenlerin tapularını sattığı bir şirket açtı. Şu anda şirketin 193 ülkeden milyonlarca müşterisi var. Üstelik Hope, 2001 yılında "Galaktik Hükümet" denilen ve anasaya sahip olan bir topluluk kurdu ve bunu resmen onaylattı. Böylece satın alınan tapular korunmuş hem de iş yasallaşmış oldu.
  • Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor

    Kulağa çılgınca gelse de Hope, hâlâ bu işe devam ediyor ve çeşitli uzay çalışmaları yürütüyor.

    Kaynak: Vice

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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