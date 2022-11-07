TUTULMANIN EN ÖNEMLİ KONUSU: AĞIR SORUMLULUKLARIN DEĞİŞME İSTEĞİMİZİ ENGELLEMESİ

An haritasının Yükselen burcu Kova ve yükselen burca çok yakın olan bir Satürn var. Yukarıda da söylediğim gibi An derecesine Kare yaptığı ve yükselende olduğu için bu tutulmada aşırı önemli bir durumda. Kova, biraz Uranüs temalarına da benzer şekilde ilerici hareketler, reformist hareketler, geleceğe yönelik hareketler anlamına gelir.

Bu tutulmanın en önemli konusu ağır sorumlulukların değişme isteğimizi engellemesi, daha doğrusu bu iki olgu arasındaki çatışma olacak. Uranüs tarafı bizi değişime zorlar, mevcut koşullardan sıkarken Satürn ise mevcut koşulları, bir anlamda geleneği, sorumlulukları da bu değişim isteğine engel olarak çıkartacak. Yani bu dönemde baskı altında, stresli ve sıkılgan hissetmemiz çok çok olası. Boğa burcunun da çok değişmeyi sevmeyen bir burç olduğunu söylemeliyiz. Yani hem Boğa kova karesi hem Satürn Uranüs karesi aktive olacak ki bu gelenek ve yeniliğin mitolojik kökenleri olan meşhur kavgasıdır.