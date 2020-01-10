Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay tutulması 2020 Türkiye’den izlenecek mi? Heyecanla beklenilen doğa olaylarından olan tutulma için geri sayım başladı. Ülkemizden gözlenebilecek olan yarı gölgeli Ay tutulması bugün yaşanacak. Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20.07'de yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. İşte Ay tutulmasına dair detaylar...

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Ay tutulması Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası, Türkiye saatiyle 22.10'da gerçekleşecek. Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak.

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te Ay’ın yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:10'da maksimum tutulma anı gerçekleşecek. 00:14'te ise kısmi tutulma bitmiş olacak.