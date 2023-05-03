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Ay Yapım’dan ‘Aile’ açıklaması

Ay Yapım, yapımcısı olduğu ‘Aile’ ile ilgi bir açıklamada bulundu

Ay Yapım’dan ‘Aile’ açıklaması
HABERTURK.COM

Ay Yapım, yapımcısı olduğu ‘Aile’ ile ilgili bir açıklama yaptı; "Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikâyesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir.”

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