Ay Yapım’dan ‘Aile’ açıklaması

Ay Yapım, yapımcısı olduğu ‘Aile’ ile ilgili bir açıklama yaptı; "Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikâyesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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