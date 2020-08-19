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Ayağı kırılan 25 gramlık 'Böğürtlen'e pim takıldı

Ankara'da, kafesine takıldığı ayağı kırılan, 25 gram ağırlığındaki 'Böğürtlen' adlı hamster, götürüldüğü klinikte 1 milimetreden daha ince olan kemiğine pim takılarak tedavi edildi

hamster
DHA

Kentte geçen ay, sol arka ayağı kafesine takılarak, kırılan 'Böğürtlen' isimli hamster, sahibi tarafından Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan özel veteriner kliniğine götürüldü.

DHA'nın haberine göre veteriner hekim Eren Murat Aktaş tarafından 25 gram ağırlığındaki 'Böğürtlen'in röntgen filmi çekildi.

1 milimetreden daha ince olan ayağı kırılan 'Böğürtlen'in, Türkiye'de eşine nadir rastlanır operasyonla tedavi edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 45 dakika süren operasyonla ayağına pim takılarak, iyileştirilen hamster, 15 gün sonra düzeldi.

Veteriner Aktaş, "'Böğürtlen' kafesinde oynarken ayağının kırılması sonucu kliniğimize geldi. Rutinde yaptığımız işlerden biri olan kırık operasyonu, bu ufaklıkta biraz daha zordu. Çünkü kullandığımız medikal malzemeler onun için yeterli incelikte değildi. Toplam ağırlığı 25 gram olan ve ayak kalınlığı 1 milimetre dahi olmayan bir canlı sonuçta. Kırık ayağına pim uygulayarak tekrar sağlığına kavuşturmuş olduk" dedi.

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