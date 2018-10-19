Ayak başparmağının diğer parmaklara doğru dışarıya eğilmesi ve tarak kemiğinin iç tarafında belirgin bir çıkıntı oluşmasıyla karakterize bir hastalık olan “Halluks Valgus”, ayak sağlığıyla ilgili önemli sorunlardan biri. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu sorunla çok sık karşılaşılıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şafak Onbaşıoğlu, “Bu çıkıntı, sadece kemiğin dışarı doğru büyümesinden değil üzerindeki yumuşak dokunun şişmesinden de kaynaklanıyor” diyor. Ayakta ağrı, uyuşma, ayakkabı giymede güçlük, yürüme ve denge fonksiyonlarındaki bozulma ise hastalığın sonuçları arasında bulunuyor.

KADINLAR İÇİN DAHA BÜYÜK TEHLİKE

Rahatsızlık kadınlarda erkeklere göre 2 - 4 kat daha fazla görülüyor. Deformitenin sıklığı yaşla birlikte artıyor. İstatistiklere göre 15 - 30 yaş arasında yüzde 3, 31 - 60 yaş arasında yüzde 9 ve 60 yaş üzerinde yüzde 16 sıklıkta görülüyor.

NEDEN OLUYOR?

* Genetik

* Yanlış ayakkabı seçimi

* Tarak kemiğinin şekli, boyu ve açısı

* Romatizma ve romatizma benzeri hastalıkların varlığı

* Taban düşüklüğü gibi diğer bazı deformitelerin hastalığın oluşumunda rolü olduğu düşünülüyor.

YÜKSEK TOPUK HASTALIK NEDENİ DEĞİL

Tüm şüphelerin yanında deformitenin ortaya çıkmasında rol oynadığı kanıtlanabilmiş tek faktörün genetik olduğu belirtiliyor. Halluks Valguslu hastaların yüzde 70' inin annesinde de deformite olduğu görülüyor. Yüksek topuklu ve dar burunlu ayakkabıların bozulmanın oluşmasına neden olduğu konusunda bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu tip ayakkabıların kullanımı ancak mevcut deformitenin ilerlemesine yol açıyor.

NASIR VE AĞRI EN SIK RASTLANAN ŞİKAYETLER

Hastalığın ilerleme hızı hastaya göre değişiklik gösteriyor. Zamanla bozulan eklem, başparmak yanındaki parmağın üzerine çıkmaya ve ayağın enini genişletmeye başlıyor. Genişleyen ayakta ayakkabıların baskısına bağlı olarak nasır, eklem kireçlenmesine bağlı olarak da ağrı ortaya çıkıyor. Bu durum kişinin yürüyüşünün bozulup güçleşmesine neden oluyor.

ŞİKAYETLERİ AZALTMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Aşağıdaki önlemlerin hastada şikayetleri azaltmada etkisi olsa da deformitenin ilerlemesini durdurmakta etkisiz olduğunun unutulmaması gerekiyor.

*Geniş burunlu ve alçak topuklu ayakkabılar tercih edin

*Baskıyı azaltmak için ayakkabının içinde bazı ortopedik aparatlar kullanın

*Ağrı ve gerginliği azaltmak için gece kullanılabilecek özel aparatlardan yararlanın

*Ayakta kalma süresini azaltacak aktivite değişiklikleri yapın

*Şişlik üzerine buz uygulayın ve doktorunuza danışarak ağrı kesici ilaç kullanın.

CERRAHİ NE ZAMAN?

Op. Dr. Şafak Onbaşıoğlu, ayaktaki sorun nedeniyle şikayetler artıp deformite belli bir dereceye yaklaştığında, ileride daha büyük ameliyatlardan kaçınmak için ayaktaki bozukluğun basit bir operasyonla düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Deformitenin derecesine bağlı cerrahi tedavi sırasıyla; yumuşak dokulara, kemiğe veya ekleme yönelik gerçekleşiyor. Rahatsızlığın erken evrelerinde, yapılacak basit bir operasyonla kemik çıkıntı tıraşlanıp, eklem etrafındaki yumuşak dokular gevşetildiğinde ağrı ortadan kalkıyor ve bozulmanın ilerlemesi önlenerek kozmetik olarak da mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Bu tip ameliyatlar lokal anestezi altında bile yapılabiliyor.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TABURCU

Ameliyat yaklaşık 1 saat sürüyor ve hasta ameliyattan birkaç saat sonra yürütülerek taburcu ediliyor. Hastanın günlük yaşama dönüşü için 1 – 2 günlük süre ve rahat bir ayakkabı gerekiyor. Daha ileri evrelerde yapılan işleme tarak kemiğinin kesilmesi ve yeniden şekil verilmesi de eklendiği için iyileşme süreci yapılan ameliyat tipine bağlı olarak uzuyor. Eklemde çıkık veya şiddetli artrozun gelişmiş olduğu daha ileri vakalarda ise ağrıyı önlemek ve hareketi sağlamak için başparmak eklemi içine küçük bir protez yerleştirilmesi gerekiyor.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

*Yüksek topuklu ve sivri uçlu ayakkabı giymek halluks valgusa neden olur -YANLIŞ

Yüksek topuklu ve dar ayakkabı giymek halluks valgusa neden olmaz. Deformite başlamışsa veya başlamasına ait bir potansiyel mevcut ise sadece rahatsızlığın ilerlemesine veya ağrıya yol açar.

*Kullandığım ortopedik aparatlar deformitenin ilerlemesini önler - YANLIŞ

Bu materyaller uzun süreli kullanımda deformitenin ilerlemesini önlemez ancak ağrıyı azaltabilirler.

*Ameliyat olmak bu sorundan kurtulmaya yetmez ve sorun tekrarlayabilir - YANLIŞ

Deformite doğru evrelendirilmiş, uygun ameliyat seçilmiş ve tekniğine uygun olarak yapılmışsa hastalığın tekrarlaması söz konusu olamaz.

*İyileşmek ve yürümeye başlamak çok uzun zaman alır - YANLIŞ

Bu uygulanan ameliyatın şekline bağlı olmakla beraber erken evrede yapılan kemiğin traşlanması ve yumuşak dokunun gevşetilmesi gibi basit ameliyatlarda sadece 1 – 2 gün sürer.

*Ameliyattan sonra hiç bir zaman istenilen ayakkabı giyilmez - YANLIŞ

Erken evrede yapılan ameliyatlardan kısa süre sonra hasta istediği tarzda ayakkabı giyebilir.

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