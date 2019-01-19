Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana geldi.