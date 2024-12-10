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        Haberler Gündem Güncel Ayakkabıdan 54 milyon liralık altın çıktı | Son dakika haberleri

        Ayakkabıdan 54 milyon liralık altın çıktı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada araçtaki 2 şahsın ayakkabılarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:00
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        Ayakkabıdan 54 milyon liralık altın çıktı
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        İHA'nın haberine göre; Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınması üzerine harekete geçti. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli aracı tespit etmiş olup, araç ve araç içerisinde bulunan iki şahsın yapılan üst aramalarında, ayakkabılarının içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 adet 24 ayar 1 kilogram olmak üzere 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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