"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu" 2 Ekim'de başlayacak

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Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda düzenleyeceği "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun oturumları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Ayasofya'nın tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutması, bünyesinde barındırdığı kültür mirasının dinler tarihi ve Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan sempozyumda, ulu mabedin eşsiz değeri din ve ibadet tarihi ekseninde mercek altına alınacak.

Tebliğcilerin, bulundukları yerlerden online olarak sunumlarını gerçekleştirecekleri sempozyumun 1. oturumunda "Ayasofya Tarihi", 2. oturumunda "Ayasofya ve Mimari", 3. oturumunda "Ayasofya, İlim ve Hikmet", 4. oturumunda "Ayasofya ve İbadet", 5. oturumunda "Ayasofya ve Din Hizmeti", 6. oturumda "Ayasofya ve Sanat", 7. oturumda "Ayasofya ve Edebiyat", 8. oturumda "Ayasofya ve Seyahatnameler", 9. oturumda "Ayasofya ve Vakıf Geleneği" başlıkları ele alınacak.

Katılımcılar, https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden "Ön Kayıt Formu” doldurarak alacakları canlı yayın linki, kullanıcı adı ve şifreyle oturumları takip edebilecek.

Aynı zamanda oturumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesaplarından, "Ayasofya Sempozyumu" isimli YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Üç gün sürecek sempozyumla ilgili detaylara, https://ayasofyasempozyumu.com/ adresinden ulaşılabilecek.