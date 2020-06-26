Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası - İSTANBUL

AA

Çalışma kapsamında Eyüpsultan Meydanı'nda kurulan standlarda vatandaşlardan Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için imza vermeleri istendi. Millli Türk Talebe Birliği (MTTB) de alanda stant açarak vatandaşlardan imza aldı.Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, burada kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını halk olarak istediklerini belirterek, "Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir." dedi.Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in Müslümanlara bir armağanıdır. Buranın ibadete açılmasını ve tüm İslam dünyasından insanların gelip burayı ziyaret edip namaz kılmasını istiyoruz. Birlik Vakfı olarak Türkiye'deki 55 şubemizin başlattığı imza kampanyasına halkımızdan destek istiyoruz." diye konuştu.Öztürk, Ayasofya'nın Temmuz'da ibadete açılmasını umut ettiklerini dile getirdi.