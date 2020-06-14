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Ayça Çağla Altunkaya'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç yorum

Ayça Çağla Altunkaya, bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Acun Ilıcalı'ya canlı yayında "WhatsApp'ına bir şey yazdım" yorumunu yaptı. Altunkaya'nın bu yorumu Şeyma Subaşı'ya bir gönderme olarak algılandı

Ayça Çağla Altunkaya
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı, dün sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaptı. Ayça Çağla Altunkaya, bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Ilıcalı'ya canlı yayında "WhatsApp'ına bir şey yazdım" yorumunu yaptı. Altunkaya'nın bu yorumu Şeyma Subaşı'ya bir gönderme olarak algılandı.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayın sırasında telefonundan bir şey gösterirken o sırada Şeyma Subaşı'dan mesaj gelmişti.

Subaşı'nın o mesajında, "Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve para ile ilgili..." ifadeleri yazıyordu.

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