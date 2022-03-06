YAĞ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak'tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.