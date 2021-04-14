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AYD, alınan yeni tedbirlere ilişkin tavsiye kararlarını açıkladı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD),çalışanların ve misafirlerin sağlığını en üst seviyede korumaya bundan sonraki süreçte de titizlikle ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

AYD, alınan yeni tedbirlere ilişkin tavsiye kararlarını açıkladı
AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD),çalışanların ve misafirlerin sağlığını en üst seviyede korumaya bundan sonraki süreçte de titizlikle ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Dernek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin AYD Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan tavsiye kararlarını duyurdu.

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik olarak bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla Türkiye'nin, olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiği belirtilen açıklamada, yeni tedbirlerin sektörü ilgilendirmesi dolayısıyla bazı tavsiye kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlere ilişkin detaylar doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10.00 ila 18.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye ve misafirlerine hizmet sunmaya devam edecektir. Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden her zaman olduğu gibi AVM'lerimizde alınan tedbirlerle hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış olup halihazırda da uygulanan tedbirler doğrultusunda alıveriş merkezlerimize girişler, HES kodu sorgulama suretiyle gerçekleştirilecektir. Derneğimiz ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda alışveriş merkezlerimizin pek çoğu Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası için gerekli şartları sağlayarak TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almıştır. Bu kapsamda periyodik olarak denetlenen alışveriş merkezlerimiz, aynı zamanda bulundukları yerin il hıfzıssıhha kurulları ve valilik birimleri başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarınca da sürekli denetlenmektedir. Bu haliyle alışveriş merkezlerimiz, kurumsal ve mekansal anlamda en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Alışveriş merkezlerimiz iç-dış mekan ve fiziki şartları itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile sair yasal mevzuat kapsamında gerekli koşulları oluşturmaya, HES Kodu sorgulamaları, sosyal mesafenin korunması, maske kullanılması, el hijyeninin sağlanması, ortam temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon yoluyla çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını en üst seviyede korumaya bundan sonraki süreçte de titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir."

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