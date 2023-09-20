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        Haberler Magazin Ayda 100 bin dolar kazandığını söylemişti! Merve Taşkın asgari ücretle geçinenlere seslendi!

        Ayda 100 bin dolar kazandığını söylemişti! Merve Taşkın'dan yeni açıklama

        Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen görüntüler sebebiyle geçtiğimiz aylarda yargılanan ve sonrasında beraat eden fenomen Merve Taşkın, aylık gelirini açıkladıktan sonra asgari ücretle geçinenlere seslendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:17
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        Geçtiğimiz aylarda müstehcenlik suçuyla yargılanan sonrasında beraat kararıyla serbest kalan fenomen Merve Taşkın, platformdan kazandığı aylık gelirini açıklamıştı. Taşkın, son olarak asgari ücret ile geçinenlere seslendi.

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        Sosyal medya hesabında 571 bin takipçisi olan Merve Taşkın yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücretliler hakkında söyledikleri de gündem oldu.

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        Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu fakat bu miktarın kendisine yetmediğini belirtmişti. Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini açıklayan Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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        Yaptığı açıklamasıyla X ( eski adıyla Twitter )'da TT olan Merve Taşkın'a "Yok artık", "İnsanları böyle şeylere özendirmeyin", "Biz asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz", "1 milyon dolar mı dedi?" gibi yorumlar gelmişti.

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        Merve Taşkın gündem olduktan sonra sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi: "Ben ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek icin ayda minumum 1 milyon dolara ihtiyacım var. Siz asgari ücretle geçiniyorsunuz. Bu büyük bir başarı tebrik ediyorum halkı"

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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