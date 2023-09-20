Sosyal medya hesabında 571 bin takipçisi olan Merve Taşkın yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücretliler hakkında söyledikleri de gündem oldu.

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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu fakat bu miktarın kendisine yetmediğini belirtmişti. Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini açıklayan Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.