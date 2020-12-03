Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Ayda 2 bin maske üretecek

İşbir Sentetik, koronavirüs ile mücadele kapsamında İşbir Mask yatırımını hayata geçirdi. Bu kapsamda Ekim ayı itibari ile hijyenik maske üretimine başlayan firma, maskelerin yüzde 20’sini çalışanları için üretiyor. Yapılan açıklamaya göre, güvenli üretim çerçevesinde ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilen ürünler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok sertifikaya da sahip. Ayda 2 bin adet olarak üretilen maskeler, aynı zamanda yüzde 99 oranında koruma sağlıyor

Ayda 2 bin maske üretecek
HABERTURK.COM

İşbir Sentetik, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İşbir Mask yatırımını hayata geçiren şirket bu kapsamda Ekim ayı itibari ile hijyenik maske üretimine başladı.

Maskelerin yüzde 20’si şirket çalışanları için üretilirken, güvenli üretim çerçevesinde ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilen ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok sertifikaya da sahip olduğu kaydedildi.

Ayda 2 bin adet olarak üretilen maskelerin, aynı zamanda yüzde 99 oranında koruma sağladığı ve 3 kat özelliğinin yanı sıra Melt Blown kumaş filtresi sayesinde de havadaki damlacıklar yoluyla bulaşan virüslerin solunması engellediği belirtildi.

1 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI

Tüketici sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, "Gördük ki, bu dönemde yapılan merdiven altı maske üretimleri tüketici sağlığını tehlikeye atıyor. Bu nedenle, yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla hijyenik maske üretimimize başladık. Başta, çalışanlarımızın sağlığı için devreye soktuğumuz maske üretimimizi tüketici nezdinde gelen yoğun talepler doğrultusunda o tarafa taşıdık. Üretimine başladığımız maskelerin, İşbir Online aracılığıyla e-ticaret siteleri üzerinden satışı yapılıyor. Bununla birlikte İşbir’in son tüketiciyle buluşan markası İşbir Yatak Uyku Merkezlerinde de maskelerimizin satışına başlandı" diye konuştu.

Maskelerin gerekli testlerden geçerek sertifikalandırıldığına dikkat çeken Gültepe, “Tip II’ye tam uygunluk belgesine sahip olan maskelerimiz, kalitesiyle ve kullanım ergonomisiyle ön plana çıkıyor. maskelerimiz, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne de kayıtlı. Bu konuda hassasiyeti olan tüketicilerimiz barkod numarası ile sorgulama yapabilirler" şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi
İŞ-YAŞAMÇiftçi borçlarına yapılandırma talebi
Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAMGıda fiyatları 6 yılın zirvesinde
Yaş meyve ve sebze ihracatı kasımda 371,5 milyon dolara ulaştı
İŞ-YAŞAMİhracatı 370 milyon doları aştı
Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak
İŞ-YAŞAMİlk ihracat treni yarın yola çıkacak
Gemi ve yat sektörü ihracat artışında liderliği bırakmadı
İŞ-YAŞAMİhracat artışında lider değişmedi
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Kafamızda bir rakam var
Son dakika! Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE kaç oldu?
İŞ-YAŞAMEnflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda 280 milyon dolara ulaştı
İŞ-YAŞAMDomatesten 280 milyon dolar gelir
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için 14 milyon lira ödenek
İŞ-YAŞAMSokak hayvanlarına yeni ödenek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X