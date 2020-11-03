Ayda bebeğin annesi nasıl? Soruları internette sıkça araştırılıyor. İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'nci saatte bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altında canlı olarak çıkarıldı. Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in de enkaz altında olduğu öğrenildi.

AYDA BEBEĞİN ANNESİ NASIL?

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde görevli bir çalışan ise, "Çığlık sesi duyduk. Arkadaşlar jenaratörleri durdurdu. Sessizlik oluştu. Ben Ayda, iyiyim. Yaşam üçgenindeydi, çamaşır makinesinin yanındaydı." dedi.

İzmir İtfaiyesi Daire Başkanvekili İsmail Derse, "Annesinin sağlık durumuyla ilgili net bilgi alamadık. Umutlu çalışmalarımız sürüyor. Sanırım orada Ayda uyumuş ya da bayılmış. 2. katta olduğunu tahmin ediyoruz. Anne dizleri kıvrılmış vaziyette yanında buzdolabı ve bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin yanında bulduk. Babası gördü, çok metanetliydi." ifadelerini kullandı.

AYDA BEBEĞİN AİLESİ KİMDİR?

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı. Çiftin bir de Atakan isminde oğlu bulunuyor.