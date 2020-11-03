Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ayda bebeğin annesinin sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin ailesi kimdir?

Ayda bebek, İzmir depreminin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'nci saat sonra canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. 4 yaşındaki Ayda bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. Peki, Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin sağlık durumu nasıl?

Ayda bebeğin annesinin sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin ailesi kimdir?

Ayda bebeğin annesi nasıl? Soruları internette sıkça araştırılıyor. İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'nci saatte bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altında canlı olarak çıkarıldı. Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in de enkaz altında olduğu öğrenildi.

AYDA BEBEĞİN ANNESİ NASIL?

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde görevli bir çalışan ise, "Çığlık sesi duyduk. Arkadaşlar jenaratörleri durdurdu. Sessizlik oluştu. Ben Ayda, iyiyim. Yaşam üçgenindeydi, çamaşır makinesinin yanındaydı." dedi.

İzmir İtfaiyesi Daire Başkanvekili İsmail Derse, "Annesinin sağlık durumuyla ilgili net bilgi alamadık. Umutlu çalışmalarımız sürüyor. Sanırım orada Ayda uyumuş ya da bayılmış. 2. katta olduğunu tahmin ediyoruz. Anne dizleri kıvrılmış vaziyette yanında buzdolabı ve bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin yanında bulduk. Babası gördü, çok metanetliydi." ifadelerini kullandı.

AYDA BEBEĞİN AİLESİ KİMDİR?

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı. Çiftin bir de Atakan isminde oğlu bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı - Haberler
GÜNDEMBurs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı
Biber gazı sıkıp çaldı, bozduramadı
GÜNDEMBiber gazı sıkıp çaldı, bozduramadı
Ayda Gezgin kimdir? İzmir depreminden sağ çıkan Ayda kaç yaşında?
GÜNDEMAyda Gezgin kimdir?
KYK burs başvuru son gün tarihi BUGÜN! 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMKYK burs başvuru son gün tarihi 2020
2020-EUS geç başvuru günü bugün! 2020-EUS ne zaman, nerede ve saat kaçta? 2020-EUS başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEM2020-EUS geç başvuru günü bugün!
3 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 3 Kasım 2020 il il detaylı hava durumu
GÜNDEM3 Kasım 2020 il il hava durumu
2020-STS Eczacılık geç başvuru günü bugün! 2020-STS Eczacılık ne zaman, nerede ve saat kaçta? 2020-STS Eczacıl
GÜNDEM2020-STS Eczacılık geç başvuru günü bugün!
Son dakika mücizesi! 4 yaşındaki Ayda Gezgin bebek 91'inci saatte enkazdan çıkarıldı - Haberler
GÜNDEM4 yaşındaki Ayda bebek 91'inci saatte enkazdan ...
Son dakika: İzmir depreminden sonraki Sığacık'taki taşkının yeni görüntüleri şoke etti! - Haberler
GÜNDEMDehşet anlarından yeni görüntüler
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den İzmir mesajı - Haberler
GÜNDEMAkşener'den İzmir mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X