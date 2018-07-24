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Aydan Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı.Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.