Aydan Şener sosyal medyayı salladı

24.07.2018 - 13:09 | Güncelleme:

1981 yılının Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki Aydan Şener, yazlık evinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Şener'in bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı

  • 1 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Aydan Şener'in bikinili pozuna bir takipçisi "Bir kadın her yaşta güzel olur mu arkadaş" yorumunu yaptı.Bir başka takipçisi de Şener'in yıllara meydan okuduğunu belirtti. Birçok takipçisi Aydan Şener'i nazara karşı uyardı.

  • 2 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, daha sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu başta olmak üzere çok sayıda dizide kamera karşısına geçti.

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    İşte 40 yaş ve üzeri en güzel kadınlar...

    Ebru Şallı (40 yaşında)

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    Yonca Evcimik (53 yaşında)

     

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    Salma Hayek (50 yaşında)

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    Hülya Avşar (53 yaşında)

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    Hande Ataizi (43 yaşında)

  • 9 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Jennifer Lopez (47 yaşında)

  • 10 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Ebru Gündeş (42 yaşında)

  • 11 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Charlize Theron (41 yaşında)

  • 12 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Ajda Pekkan (71 yaşında)

  • 13 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Hatice Aslan (55 yaşında)

  • 14 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Arzum Onan ( 43 yaşında)

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    Gülben Ergen (44 yaşında )

  • 16 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Carla Bruni (49 yaşında)

  • 17 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Halle Berry (50 yaşında)

  • 18 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    18 | 32

    Pınar Altuğ (42 yaşında)

  • 19 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Julia Roberts (49 yaşında)

  • 20 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    20 | 32

    Nebahat Çehre (73 yaşında)

  • 21 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    21 | 32

    Demi Moore (54 yaşında)

  • 22 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    22 | 32

    Ayşegül Aldinç (59 yaşında)

  • 23 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    23 | 32

    Carmen Electra (44 yaşında)

  • 24 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    24 | 32

    Pamela Anderson  (49 yaşında)

     

  • 25 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Angelina Jolie (41 yaşında)

  • 26 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Sofia Vergara (44 yaşında)

  • 27 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    27 | 32

    Nurgül Yeşilçay (41 yaşında)

  • 28 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    28 | 32

    Monica Bellucci (52 yaşında)

  • 29 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    29 | 32

    Tuğba Ekinci (40 yaşında)

  • 30 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    30 | 32

    Burcu Esmersoy (40 yaşında)

  • 31 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
    31 | 32

    Ebru Cündübeyoğlu (42 yaşında)

  • 32 Aydan Şener sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
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    Şebnem Dönmez (42 yaşında)

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